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    Mardin'de çöp kovasını tekmeyelip kapağını çaldı

    Bir binanın önüne yereştirilen çöp kovasını tekmeleyen şüpheli, çöp kovasına ait metal kapağı çıkarıp çaldı. O anlar, kameraya yansıdı.
    • DHA
    • 08.04.2022 - 17:21
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    Mardin'de çöp kovasını tekmeyelip kapağını çaldı

    Mardin'in Nusaybin ilçesi Abdulkadir Paşa Mahallesi Dağ Sokak TOKİ konutlarında şüpheli bir şahıs, kameraya yansıdı.

    Konutlardaki bir binanın önündeki direğe monteli çöp kovasının yanına gelen kişi, kapağını çıkarmaya çalıştı.

    Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde kapağı çıkaramayan şüpheli, bu kez tekmelemeye başladı.

    Ancak şüpheli, ilk vuruşunda yere düştü. Şüpheli daha sonra, kovayı sökmeye çalıştı.

    YAKALANDI

    Bir süre sonra kapağı çıkaran şüpheli, kaçarak uzaklaştı. Bina sakinleri, güvenlik kamerası görüntüsüyle polise giderek şikayetçi oldu. Şüpheli kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

    Mardin de çöp kovasını tekmeyelip kapağını çaldı #1

    Mardin de çöp kovasını tekmeyelip kapağını çaldı #2

    Mardin de çöp kovasını tekmeyelip kapağını çaldı #3

    Mardin de çöp kovasını tekmeyelip kapağını çaldı #4

    Mardin de çöp kovasını tekmeyelip kapağını çaldı #5

    Mardin de çöp kovasını tekmeyelip kapağını çaldı #6

    Mardin de çöp kovasını tekmeyelip kapağını çaldı #7


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