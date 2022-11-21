Mardin’de dağlara teröristler için broşür dağıtıldı

Mardin’de dağlara teröristler için broşür dağıtıldı

Kahraman Mehmetçik tarafından, terör örgütü PKK mensuplarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla dağlara bildiri atıldı. Bildiride, "Annene sağlığında sahip çıkacak kadar cesaretin olsun" denildi.

Güvenlik güçleri, teröristlerle mücadelesini başarıyla sürdürüyor.

Saklandıkları yerlerde yakalanan ve saldırı girişimleri engellenen teröristler, tek tek etkisiz hale getiriliyor.

Yurt içi, sınır ve sınır ötesinde operasyonları sürdüren Mehmetçik, çatışmanın yanı sıra PKK'lı teröristlerin teslim olmalarına yönelik faaliyetler de için harekete geçiyor.

2020 yılında çözülme sürecine girdi

Bu kapsamda Mehmetçik, 2020 yılında yürütülen ikna çalışmalarıyla çözülme sürecine giren teröristler için barınma alanlarına, geçiş güzergahlarına, kırsal alanlar gibi birçok bölgeye bildiri bırakıyor.

Dağlara bildiri atıldı

Son olarak Mardin'de helikopterle dağlara bildiri atılıp, PKK'lı teröristlere 'Teslim olun' çağrısı yapıldı.

Türkçe ve Kürtçe hazırlanan broşürlerde, "Annene sağlığında sahip çıkacak kadar cesaretin olsun. Yitip gidenin geri dönüşü olmuyor." ifadeleri yer aldı.

Tetikleyici etki oluşturmak amaçlandı

Bildiriler, bölgede faaliyet gösteren bölücü terör örgütü (BTÖ) mensuplarının örgütten kaçma bilincini oluşturmak ve kaçma güdüsü ile ilgili zihninde tetikleyici etki oluşturmak amacıyla hazırlandı.

İHA'nın aktarımına göre; çağrıda, ailenin ve yaşamanın önemi ön plana çıkarıldı.