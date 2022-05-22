Petrol
112.91
0.78%
Euro
16.77
3.26%
Dolar
15.88
2.17%
Altın
930.74
1.30%
Borsa
2395
0.17%
Bitcoin
480.146
0.92%
BTXN Coin
13.35
0.00%
Bitexen
22ºC
İstanbul
Çok bulutlu 22 C

    Mardin'de dağlık bölgede cinayet: Tartıştığı komşusunu öldürdü

    Mardin'in Nusaybin ilçesi kırsal Yandere Mahallesi dağlık bölgede 65 yaşındaki Süleyman Ermiş, ismi öğrenilemeyen köylüsü tarafından silahla vurularak öldürüldü.
    • 22.05.2022 - 19:27
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mardin'de dağlık bölgede cinayet: Tartıştığı komşusunu öldürdü

    Dün akşam saatlerinde Mardin'in Nusaybin ilçesinde bağlı kırsal Yandere Mahallesi'nde dağlık bölgede meydana gelen olayda Süleyman Ermiş, ismi öğrenilemeyen köylüsü tarafından, yaşadıkları tartışmanın ardından silahla vurularak öldürüldü.

    Silahla vurulan adam hayatını kaybetti

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Ermiş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

    DHA'nın haberine göre, yapılan incelemenin ardından Ermiş'in cansız bedeni otopsi için Nusaybin Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olayla ilgili olarak şüpheli gözaltına alındı.

    Mardin de dağlık bölgede cinayet: Tartıştığı komşusunu öldürdü #1


    İlginizi Çekebilir

    Artem Dzyuba, Zenit ile yollarını ayırdı
    Transfer dosyası

    Artem Dzyuba, Zenit ile yollarını ayırdı

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor
    Btcrobo

    Doğru Kripto Para yatırımı nasıl yapılır açıklıyor

    Yangın sırasında pencereden atlayan kadın öldü
    3. Sayfa

    Yangın sırasında pencereden atlayan kadın öldü

    Görüş Bildir