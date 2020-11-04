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    Mardin'de DEAŞ valisinin koruması yakalandı

    Korumanın Munbiç'te DEAŞ terör örgütü adına, YPG terör örgütü ve rejim kuvvetlerine karşı savaştığı tespit edildi.
    • İHA
    • 04.11.2020 - 09:18
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    Mardin'de DEAŞ valisinin koruması yakalandı

    Türkiye'ye yasadışı yollarla geçerken Demirtepe hudut sınır hattında yakalan 14 Suriye uyruklu şahsın yapılan araştırmasında M.H.O. isimli şahsın, Deyrizor bölgesinde sözde DEAŞ Valisi olarak bulunan Ebu Muntasır kod adlı A.E.H. isimli teröristin koruması olduğu, Munbiç'te DEAŞ terör örgütü adına YPG terör örgütü ve rejim kuvvetlerine karşı savaştığı tespit edildi.

    TUTUKLANDI

    Olayla ilgili gözaltında bulunan M.H.O. isimli terörist çıkarıldığı mahkemece silahlı terör örgütüne üye olma suçundan tutuklanarak, cezaevine gönderildiği bildirildi.

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