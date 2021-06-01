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- Mardin’de defineciler suçüstü yakalandı: 7 gözaltı
Mardin’de defineciler suçüstü yakalandı: 7 gözaltı
Define bulabilmek için kazı yapan 7 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
- İHA
- 01.06.2021 - 09:24
Mardin’de Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artuklu ilçesi Avcılar Mahallesi'nde bulunan Kibartepe mevkisinde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.
Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, kaçak kazı yapılan alana gitti.
M.B., R.K., Y.T., O.B., M.Ö., S.Ö ve S.Y. isimli şahıslar, ekipler tarafından define ararken suçüstü yakalandı.
MALZEMELERE EL KONULDU
Kazıda kullanılan jeneratör, hilti, balyoz, kazma, kürek gibi malzemelere el konuldu.
7 kişi, gözaltına alındı.