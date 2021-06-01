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    Mardin’de defineciler suçüstü yakalandı: 7 gözaltı

    Define bulabilmek için kazı yapan 7 kişi, jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.
    • İHA
    • 01.06.2021 - 09:24
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    Mardin’de defineciler suçüstü yakalandı: 7 gözaltı

    Mardin’de Artuklu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Artuklu ilçesi Avcılar Mahallesi'nde bulunan Kibartepe mevkisinde izinsiz kazı yapıldığını tespit etti.

    Bilgi üzerine harekete geçen ekipler, kaçak kazı yapılan alana gitti.

    M.B., R.K., Y.T., O.B., M.Ö., S.Ö ve S.Y. isimli şahıslar, ekipler tarafından define ararken suçüstü yakalandı.

    MALZEMELERE EL KONULDU

    Kazıda kullanılan jeneratör, hilti, balyoz, kazma, kürek gibi malzemelere el konuldu.

    7 kişi, gözaltına alındı.

    Mardin’de defineciler suçüstü yakalandı: 7 gözaltı #1

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