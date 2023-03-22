Mardin'de dereye düşen Fatma'nın cansız bedenine ulaşıldı Kızıltepe'de kuzenine yardım etmek isterken düştüğü derede kaybolan Fatma Sezer'den acı haber geldi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Kırsal Çatalca Mahallesi'nde 16 Mart'ta saat 13.00 sıralarında 11 yaşındaki Fatma Sezer, çiçek toplamak için gittikleri dere kenarında çamurdan ayağı kayan kuzenine yardım etmek isterken dengesini kaybederek debisi yükselen Cırcıp Deresi'ne düştü.

Bir süre sonra gözden kaybolan Sezer için ihbarla bölgeye jandarma, AFAD, UMKE, Mardin Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ekipleri ile Diyarbakır, Erzurum ve Ankara’da jandarma su altı arama kurtarma timleri sevk edildi.

6 gün sonra bulundu

Ekipler arama çalışmalarının 6’ncı gününde, küçük kızın cansız bedenini düştüğü yere yaklaşık 6 kilometre uzaklıktaki Çıplak Mahallesi Çetinkaya mezrasında buldu.

Fatma’nın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü.