Mardin'de direkte mahsur kalan kedi, kurtarmaya çıkan vatandaşı taklit etti

Mardin'de direkte mahsur kalan kedi, kurtarmaya çıkan vatandaşı taklit etti

Mardin'de direkte mahsur kalan kedinin kendisini kurtarmaya gelen vatandaşı taklit ettiği anlar, görenleri gülümsetti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, köpekten kaçarak bir elektrik direğinde mahsur kalan kediyi kurtarmak için, Kadri Erat isimli vatandaş devreye girdi.

KEDİYİ KURTARMAK İÇİN DİREĞE ÇIKINCA..

Kedinin saatlerce direkten inemediğini gören mahalle sakinleri hayvanı kurtarmaya çalıştı.

Vatandaşların tüm uğraşlarına rağmen inmeyen kediyi kurtarmak için, Kadri Erat direğe tırmandı.

Bu sırada kedi, Kadri Erat isimli vatandaştan cesaret alarak inmeye başladı.

Mardin'de direkte mahsur kalan kedi, kurtarmaya çıkan vatandaşı taklit etti VİDEO

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Direkte mahsur kalan kedinin, yardımına koşan vatandaşı gözlemleyerek bire bir taklit edip inmesi yüzleri güldürürken, o anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.



