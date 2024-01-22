Mardin'de doğum yapıp taburcu olan eşini bıçaklayarak öldürdü! İfadesi ortaya çıktı Artuklu ilçesinde doğum yaptıktan sonra hastaneden taburcu olan 25 yaşındaki Vatfa Ecevit, eşi Şiyar Ecevit tarafından 17 kez bıçaklanarak öldürüldü. Olayın ardından sorguya alınan koca, uyuşturucu madde kullandığını ve pişman olduğunu söyledi.

DHA

Bir kadın daha eşi tarafından hayattan koparıldı..

Bu kez olayın adresi Mardin.

Dün akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Dara Mahallesi’nde meydana gelen olayda, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde doğum yapan ve yakınları tarafından Behiye ismi ile anılan Vatfa Ecevit, taburcu oldu.

Bir kız çocuğu dünyaya getiren kadın, evde çıkan tartışmada eşi tarafından 17 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Mehmet Şiyar Ecevit, çıkarıldığı mahkemece ‘Eşe karşı kasten öldürme’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Pişmanım" dedi

Ecevit, ifadesinde olaydan önce eşi ile tartıştığını, ardından evden çıkarak uyuşturucu madde kullandığını, eve geri döndüğünde ise tartışmanın devam ettiğini söyledi.

Olay anında kendini kaybettiğini ve ne yaptığının bilincinde olmadığını iddia eden Ecevit, pişman olduğunu söyledi.

Adliye önünde toplanan kadınlardan tepki

Vatfa Ecevit için Mardin Barosu Kadın Hakları Merkezi ile Şahmaran Kadın Platformu da, Mardin Adliyesi önünde basın açıklaması düzenledi.

Baro Kadın Hakları Merkezi adına açıklama yapan Avukat Dilan Koç, şu ifadeleri kullandı:

Maktulün 3 gün önce doğum yapmış olması, canavarca hisle katledilmesi ve olayın 3 yaşındaki kızının gözleri önünde işlenmesi olayın vahametini kat be kat arttırmaktadır. Kadına yönelik şiddet ve kadın cinayetleri her gün artan, temelinde cinsiyet ayrımcılığına dayanan politik bir sorundur. Merkezimize intikal eden bu vahim olaylar haricinde intikal etmeyen pek çok kadına yönelik şiddet olayının yaşandığını biliyoruz. Lakin şunu da önemle belirtmemiz gerekiyor ki katledilen, şiddete uğrayan hiçbir kadın birer sayıdan ibaret değildir.



Katliamlar işlendikten sonra gelen adalet eksik bir adalettir. Artık bu şiddet ve cinayetleri besleyen ana damarlarının kökten kesilmesi gereklidir. Önleyici politikalar acilen geliştirilmeli beslenmeli ve uygulanmalıdır. Biz kadınlar üzgünüz, öfkeliyiz ve mücadelede kararlıyız. Vatfa’nın katledilmesinin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Etkin soruşturma yürütülmesi için hukuki sürecin takipçisi olacağız.

Basın açıklamasının ardından, kadına yönelik şiddete karşı yürüyüş düzenledi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)