Mardin’de elektrik dağıtım ekibine saldırı: 5 çalışan yaralandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde şebeke yenileme çalışmalarını yapmak isteyen elektrik dağıtım şirketi ekibi, bir grubun taşlı saldırısına uğradı. Köylülerin ateşe verdiği araç kullanılamaz hale geldi.

Türkiye'de kaçak elektrik kullanım ile mücadele devam ediyor.

Mücadelenin en çok verildiği yerlerin başında ise kaçak kullanım oranı yüzde 90'ı bulan Güneydoğu Anadolu Bölgesi geliyor.

Bu duruma son örnek Mardin'in Kızıltepe ilçesinde meydana geldi.

Kızıltepe'deki Ersoylu Mahallesi’nde dün sabah saatlerinde çalışma yapmak isteyen ekipler, çoğunluğunu kadınların oluşturduğu grubun saldırısına uğradı.

5 çalışanın çeşitli yerlerinden yaralandığı saldırıdan sonra olay yerine çok sayıda güvenlik gücü sevk edildi.

5 çalışan yaralandı, polis saldırganları dağıtmakta güçlük çekti

Yaralanan çalışanlar hastaneye kaldırılırken, polis saldırganları biber gazı sıkarak dağıttı.

Olayın yaşandığı mahallede dağıtım şirketine ait araçlardan biri çalışmaları engellemek isteyen bir kişi tarafından ateşe verilerek kullanılamaz hale getirildi.

Mardin’de elektrik dağıtım ekibine saldırı: Köylüler aracı ateşe verdi

Görev aracı ateşe verildi

Taşların isabet ettiği diğer 4 araçta da maddi hasar meydana geldi. Aracı ateşe veren şahıs ise emniyet güçleri tarafından gözaltına alındı.

İHA'nın aktardığına göre mahallede elektrik şebekesi yenileme çalışmaları alınan güvenlik tedbirleri sonrasında devam etti.