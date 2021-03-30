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    Mardin’de Eren-5 Operasyonu kapsamında 5 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “5 terörist Mardin Bagok'ta etkisiz. Sizinle gurur duyuyoruz" dedi.
    • DHA
    • 30.03.2021 - 15:19
    • Güncelleme : 30.03.2021 - 15:35
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    Mardin’de Eren-5 Operasyonu kapsamında 5 terörist öldürüldü

    İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin'deki Bagok Dağları'nda başlatılan Eren-5 Operasyonu sürüyor.

    Bugüne kadar terör örgütü PKK'nın kol gezdiği bölgeyi, Mehmetçik neredeyse temizledi.

    Teröristlerin inlerine girilirken, birçok operasyon da başarıyla tamamlandı.

    "TERÖRİST SAYISINI 5 DAHA AZALTTI"

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bagok'tan gelen son dakika haberini paylaştı.

    Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bakan Soylu, “5 terörist Mardin Bagok'ta etkisiz. Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz. Tebrikler.” diye yazdı.

    Mardin’de Eren-5 Operasyonu kapsamında 5 terörist öldürüldü #1

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