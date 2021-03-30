Mardin’de Eren-5 Operasyonu kapsamında 5 terörist öldürüldü

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “5 terörist Mardin Bagok'ta etkisiz. Sizinle gurur duyuyoruz" dedi.

İçişleri Bakanlığı tarafından Mardin'deki Bagok Dağları'nda başlatılan Eren-5 Operasyonu sürüyor.

Bugüne kadar terör örgütü PKK'nın kol gezdiği bölgeyi, Mehmetçik neredeyse temizledi.

Teröristlerin inlerine girilirken, birçok operasyon da başarıyla tamamlandı.

"TERÖRİST SAYISINI 5 DAHA AZALTTI"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bagok'tan gelen son dakika haberini paylaştı.

Twitter hesabından bir paylaşım yapan Bakan Soylu, “5 terörist Mardin Bagok'ta etkisiz. Eren-5 Operasyonu kapsamında Jandarma Özel Harekat ve Jandarma Komandolar, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda terörist sayısını beş daha azalttı. Sizinle gurur duyuyoruz. Tebrikler.” diye yazdı.