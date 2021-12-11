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Mardin’de eşini öldüren koca aranıyor

Mardin’de eşini öldüren koca aranıyor

4 çocuk annesi bir kadın, eşi tarafından öldürüldü. Olayın ardından kaçan katil kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı.