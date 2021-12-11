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    Mardin’de eşini öldüren koca aranıyor

    4 çocuk annesi bir kadın, eşi tarafından öldürüldü. Olayın ardından kaçan katil kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı.
    • İHA
    • 11.12.2021 - 17:10
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    Mardin’de eşini öldüren koca aranıyor

    Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Bağrıbütün Mahallesi’nde yaşayan 4 çocuk annesi Cahide C., (35) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi S.C., tarafından silahla vuruldu.

    Talihsiz kadın, isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirirken; koca S.C., ise kaçtı.

    KATİL KOCA ARANIYOR

    Yapılan olay yeri incelemesinden sonra 4 çocuk annesinin cansız bedeni, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kayıplara karışan cinayet zanlısı kocanın yakalanması için jandarma ekipleri, geniş kapsamlı çalışma başlattı.

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