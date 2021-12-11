- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Mardin’de eşini öldüren koca aranıyor
Mardin’de eşini öldüren koca aranıyor
4 çocuk annesi bir kadın, eşi tarafından öldürüldü. Olayın ardından kaçan katil kocanın yakalanması için çalışma başlatıldı.
- İHA
- 11.12.2021 - 17:10
Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı kırsal Bağrıbütün Mahallesi’nde yaşayan 4 çocuk annesi Cahide C., (35) henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı eşi S.C., tarafından silahla vuruldu.
Talihsiz kadın, isabet eden kurşunlarla yaşamını yitirirken; koca S.C., ise kaçtı.
KATİL KOCA ARANIYOR
Yapılan olay yeri incelemesinden sonra 4 çocuk annesinin cansız bedeni, Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kayıplara karışan cinayet zanlısı kocanın yakalanması için jandarma ekipleri, geniş kapsamlı çalışma başlattı.