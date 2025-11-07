Abone ol: Google News

Mardin'de ev taşlayıp, cam kırdılar

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir grup çocuğun evi taşlayıp, pencere camlarının kırdığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

DHA DHA
Yayınlama Tarihi: 07.11.2025 14:01
Mardin'de ev taşlayıp, cam kırdılar
  • Mardin Kızıltepe'de çocuklar bir evi taşlayıp pencere camlarını kırdı.
  • O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi ve ev sahibi karakola gidip şikayetçi oldu.
  • Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçe merkezindeki tek katlı evde, ilginç bir olay yaşandı. 

Mahallede bir araya gelen bir grup çocuk, evin etrafında toplanarak camlara taş attı.

Saldırı sonucu evin pencere camları kırılırken o anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

EV SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU

Görüntülerde; 2 çocuğun ilk olarak etrafı gözetlediği, ardından toplanan gruptan birinin eve taş atıp, kaçtığı görülüyor.

Ev sahibi, görüntülerle beraber karakolda giderek şikayetçi oldu.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. 

3. Sayfa Haberleri