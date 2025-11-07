Mardin'de ev taşlayıp, cam kırdılar

- Mardin Kızıltepe'de çocuklar bir evi taşlayıp pencere camlarını kırdı.
- O anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi ve ev sahibi karakola gidip şikayetçi oldu.
- Konuyla ilgili inceleme başlatıldı.
Mardin'in Kızıltepe ilçe merkezindeki tek katlı evde, ilginç bir olay yaşandı.
Mahallede bir araya gelen bir grup çocuk, evin etrafında toplanarak camlara taş attı.
Saldırı sonucu evin pencere camları kırılırken o anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
EV SAHİBİ ŞİKAYETÇİ OLDU
Görüntülerde; 2 çocuğun ilk olarak etrafı gözetlediği, ardından toplanan gruptan birinin eve taş atıp, kaçtığı görülüyor.
Ev sahibi, görüntülerle beraber karakolda giderek şikayetçi oldu.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.