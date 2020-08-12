Telefon satışı yapan esnaf, fatura ödeme noktası olabilmek için internetten başvuru yaptı. Başvuru sonrası 12 bin lirasını dolandırıcılara kaptıran esnaf, savcılığa gitti.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde Urfa Caddesi üzerinde Mehmet Ertaş, telefon ve telefon aksesuarları satışı yapan bir dükkan işletiyor.

Kurban Bayramı'ndan önce fatura ödeme noktası açmak için internet üzerinden bir firmanın geri ödemesiz 50 bin lira hibe desteği verdiğini gören Ertaş, firma ile iletişime geçti.

12 BİN LİRA PARA GÖNDERDİĞİ FİRMAYA ULAŞAMADI

Ertaş, bayilik limitinin açılması için firma hesabına 12 bin lira gönderdi. Ancak Ertaş iddiaya göre parayı yatırdıktan sonra bir daha firmaya ulaşamadı.

Mardin'de fatura ödeme noktası olmak istedi, dolandırıldı VİDEO







KİMSE DOLANDIRILMASIN DİYE SAVCILIĞA BAŞVURDU

Mağdur edildiğini ifade eden Ertaş, söz konusu firma hakkında savcılığa başvurduğunu söyledi. Ertaş, “Bu bayramdan önce bir firmayla görüşme yaptık. Görüşmeden sonra fatura ödeme noktası için adamlar bizden limitin açılması için 12 bin lira istedi. Biz talebine istinaden 12 bin lirasını gönderdik. Ardından limitimiz açılmadı. Bu firma dolandırıcı bir firmadır. Kimsenin bu şekilde dolandırılmaması için savcılığa verdik. 12 bin lira civarı bir mağduriyetimiz oldu. Bu adamın yakalanması ve diğer esnaf arkadaşlarımızın zarar görmemesi için devletimizden yardım istiyoruz.” dedi.



