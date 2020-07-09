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    Mardin'de fotoğraf çekmek isterken çukura düştü

    Artuklu ilçesinde bir vatandaş fotoğraf çekmek için tırmandığı yükseklikten 20 metrelik çukura düşen vatandaşı itfaiye ekipleri kurtardı.
    • İHA
    • 09.07.2020 - 23:47
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    Mardin'de fotoğraf çekmek isterken çukura düştü

    Mardin'in Artuklu ilçesine bağlı Kayacan Mahallesi eski kız kalesi mevkisinde meydana gelen olayda, bir vatandaş fotoğraf çekmek için yüz metre yüksekliğe tırmandı.

    Karanlık olması nedeniyle yolunu kaybeden vatandaş çukura düştü.

    AYAĞI KIRILDI

    İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı vatandaş itfaiye ekiplerince düştüğü çukurdan çıkartıldıktan sonra 112 Acil Sağlık ekiplerine teslim edildi.

    Düşme sonucu ayağı kırılan vatandaş, olay yerinde ilk müdahalesi yapıldıktan sonra tedavi edilmek üzere Mardin Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Mardin'de fotoğraf çekmek isterken çukura düştü #1

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