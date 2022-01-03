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    Mardin'de gaz sıkışmasına bağlı patlama: 1 yaralı

    Artuklu ilçesinde bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki mutfakta gaz sıkıştı. Buna bağlı olarak yaşanan patlamada ise 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
    • DHA
    • 03.01.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 03.01.2022 - 09:26
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    Mardin'de gaz sıkışmasına bağlı patlama: 1 yaralı

    Mardin'in Artuklu ilçesindeki 3 katlı binanın en üst katında bulunan mutfakta gaz sıkışması sonucunda patlama yaşandı.

    Daireden çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ

    Kısa sürede bölgeye giden 5 itfaiye aracı ve 14 itfaiye eri, güvenlik önlemi alıp, alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası ile çıkan yangın güçlükle söndürüldü.

    1 KİŞİ YARALANDI

    Patlamada yaralanan bir kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Evde büyük çaplı hasar oluşurken, jandarma patlama ile ilgili inceleme başlattı.

    Mardin de gaz sıkışmasına bağlı patlama: 1 yaralı #1

    Mardin de gaz sıkışmasına bağlı patlama: 1 yaralı #2


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