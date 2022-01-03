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- Mardin'de gaz sıkışmasına bağlı patlama: 1 yaralı
Mardin'de gaz sıkışmasına bağlı patlama: 1 yaralı
Artuklu ilçesinde bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki mutfakta gaz sıkıştı. Buna bağlı olarak yaşanan patlamada ise 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 03.01.2022 - 09:25
- Güncelleme : 03.01.2022 - 09:26
Mardin'in Artuklu ilçesindeki 3 katlı binanın en üst katında bulunan mutfakta gaz sıkışması sonucunda patlama yaşandı.
Daireden çıkan dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
YANGIN GÜÇLÜKLE SÖNDÜRÜLDÜ
Kısa sürede bölgeye giden 5 itfaiye aracı ve 14 itfaiye eri, güvenlik önlemi alıp, alevlere müdahale etti. Ekiplerin yoğun çabası ile çıkan yangın güçlükle söndürüldü.
1 KİŞİ YARALANDI
Patlamada yaralanan bir kişi ise sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Evde büyük çaplı hasar oluşurken, jandarma patlama ile ilgili inceleme başlattı.