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Mardin'de gaz sıkışmasına bağlı patlama: 1 yaralı

Mardin'de gaz sıkışmasına bağlı patlama: 1 yaralı

Artuklu ilçesinde bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki mutfakta gaz sıkıştı. Buna bağlı olarak yaşanan patlamada ise 1 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.