Mardin'de genç kadın, ölümle tehdit eden eski eşinden kaçtı

24 yaşındaki kadın, eşinden ayrılmak isteyince önce dayak yedi ardından ölümle tehdit edildi. Uzaklaştırma kararı aldıran kadın, eski eşinden bir türlü kurtulamadı.

Mardin’de yaşayan 24 yaşındaki Hatice Buse G., 1 yıl evli kaldığı Necdet K.'dan ayrılmak istedi.

Eski eş ise bu talebe şiddetle karşı çıkarak kendisini ölümle tehdit etti.

TEHDİT MESAJLARI ALIYOR

Ailesiyle de evliliğinden dolayı görüşmeyen genç kadın, Adana’ya kaçarak gizli saklı yaşamaya başladı.

3 aylık uzaklaştırma kararı alan genç kadın, sosyal medya üzerinden adına sayfalar açarak tehdit mesajları atan eski eşinin ceza almasını istiyor.

"SÜREKLİ DARP VE ŞİDDET UYGULADI"

Eski eşi ile ortak arkadaşları aracılığıyla tanıştıklarını söyleyen Hatice Buse G., “Benimle ciddi düşündüğünü söylediği için hayatıma aldım. Başlarda çok iyiydi. Sonra çok yalanlar söyleyince ben de ayrılmak istedim. Bunu söyleyince sürekli darp ve şiddet uyguladı. Hakaretler, küfürler, rahatsız etmeler, eve kapatmalar. Dışarı bile çıkamıyordum. Telefonumu elimden alıyordu.

Ayrılmak istiyordum, gitmek istiyordum ama bırakmıyordu. Ben şikayetçi olup uzaklaştırma kararı çıkardım. Bazı yaptığı darplardan dolayı da şikayetçi oldum. Ama bana ‘O şikayetleri alırsan buradan rahat rahat gidersin. Yoksa burada sabaha kadar işkence görürsün’ dedi. Bende bu yüzden gittim şikayetimi geri aldım. Uzaklaştırmamı devam ettirdim.” diye konuştu.

"PEŞİMİ HİÇBİR ŞEKİLDE BIRAKMIYOR"

Bir kadın olarak kendisini korumaya çalıştığını ifade eden Hatice Buse G., “Adana’ya geldim ama yine durmuyor. Sürekli ölüm tehditleri, numaramı sosyal medyada hesaplar açıp paylaşıyor. Orada aileme bana ağır hakaretler ediyor. ‘Bu şekilde yaşayamazsın. Ben senin peşini bırakmayacağım. Ya ben senin canını alacağım ya da sen bana döneceksin’ diyor. Ben de istemiyorum kaçıyorum sürekli. Adana’da olduğumu da biliyor, peşimi hiçbir şekilde bırakmıyor.” dedi.





"DÖNSEM BİR KADIN CİNAYETİ DAHA YAŞANACAK"

Arkadaşlarının da tehdit edildiğini söyleyen genç kadın, “Dönsem öldürecek, bir kadın cinayeti daha yaşanacak. Ben bu adamın benden uzaklaşmasını, cezaevine girmesini istiyorum. Artık kafam rahat bir şekilde yolda yürümek istiyorum. Hiçbir arkadaşımla konuşamıyorum onları da tehdit ediyor. Herkes benden uzaklaşıyor bu yüzden.” şeklinde konuştu.