Mardin'de Gülbahar'ı kardeşinin öldürdüğü belirlendi

Mardin'in Nusaybin ilçesinde, evinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Gülbahar Asabay'ı, erkek kardeşinin vurduğu ortaya çıktı.

Mardin'in Nusaybin ilçesi Kışla Mahallesi Açelya Sokak'ta meydana gelen olayda, eşinden boşanan, 1 çocuk annesi 25 yaşındaki Gülbahar Asabay, evinde silahlı saldırıya uğradı.

Gülbahar, vücuduna isabet eden mermilerle kanlar içinde yere yığılırken, silah seslerini duyan çevredekiler de polis ekiplerine bildirdi.

KURTARILAMADI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri, Gülbahar'ı ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Tedaviye alınan Gülbahar Asabay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

ERKEK KARDEŞİ ARANIYOR

Gülbahar Asabay'ın öldürülmesinin ardından evde inceleme yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, katil zanlısının, erkek kardeşi olduğunu tespit etti. Olay sonrası kaçan Gülbahar'ın kardeşinin yakalanması için çalışma başlatıldı.





