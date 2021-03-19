Mardin'de Gülbahar'ı öldüren kardeşi yakalandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde silahla vurulmuş halde bulunan Gülbahar Asalay'ın katil zanlısı, 41 saatlik kamera görüntülerinin detaylı incelenmesi sonucu yakalandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Kışla Mahallesi Açelya Sokak'ta oturan bir çocuk annesi 25 yaşındaki Gülbahar Asalay'ın öldürülmesine ilişkin, Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, olay yerinde detaylı ve teknik incelemelerde bulundu.

30 KAMERA İNCELENDİ

Şüphelinin olay yerinden kaçtığı güzergahı tespit eden ekipler, 30 güvenlik kamerasından elde edilen 41 saatlik kamera görüntülerini inceledi.

Erkek kardeşi, operasyonla saklandığı yerde yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilen katil zanlısı, “kasten adam öldürme” suçundan tutuklandı.

Eşinden boşanan bir çocuk annesi Gülbahar A., 15 Mart'ta silahla karnından vurulmuş halde bulunmuştu. Gülbahar A.'nın, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne getirilmeden önce hayatını kaybettiği belirlenmişti.