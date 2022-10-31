Mardin'de güvenlik önlemi almayan çiftçi, yürekleri ağza getirdi

Mısır tarlası sahibi, güvenlik önlemi almadan havaya kaldırılmış römorkun üstüne çıktı. Çalışan biçerdöverin içine mısırları atan çiftçi, canını hiçe saydı.

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir köyde ismi henüz bilinmeyen bir çiftçi, tarlasından mısır topladı.

Topladığı mısırları biçerdövere atmak için pratik bir yol ararken yürekleri ağza getiren bir yönteme başvurdu.

Traktöre bağladığı römorku havaya kaldırdı

İki kişinin ön koltukta oturup yönettiği traktöre römork bağlandı ve havaya kaldırıldı.

Biçerdövere atmak için havaya kaldırılan römork içinde bulunan mısırlar, biçerdöverin içine düşmedi. Bunun üzerine mısırların sahibi, eline bir kürek aldı ve havaya kaldırdıkları römorkun üzerine çıktı.

Canını hiçe saydı, tehlike içinde çalıştı

Herhangi bir güvenlik önlemi almadan römorkun üstünde kürekle çalışıp biçerdöverin içine mısır atan çiftçinin görüntüleri pes dedirtti.

İHA'nın haberine göre, mısır tarlasının sahibi çiftçi, yarım saat boyunca önlem almadan tehlikeli şekilde çalışmayı sürdürdü.