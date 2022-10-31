Petrol
92.9
-0.93%
Euro
18.516
-0.11%
Dolar
18.6137
0.18%
Altın
983.32
0.06%
Borsa
3910
0.79%
Bitcoin
382.742
-1.88%
BTXN Coin
10.56
-0.65%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    Mardin'de güvenlik önlemi almayan çiftçi, yürekleri ağza getirdi

    Mısır tarlası sahibi, güvenlik önlemi almadan havaya kaldırılmış römorkun üstüne çıktı. Çalışan biçerdöverin içine mısırları atan çiftçi, canını hiçe saydı.
    • 31.10.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 10:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Mardin'de güvenlik önlemi almayan çiftçi, yürekleri ağza getirdi

    Mardin’in Mazıdağı ilçesinde bir köyde ismi henüz bilinmeyen bir çiftçi, tarlasından mısır topladı.

    Topladığı mısırları biçerdövere atmak için pratik bir yol ararken yürekleri ağza getiren bir yönteme başvurdu.

    Traktöre bağladığı römorku havaya kaldırdı

    İki kişinin ön koltukta oturup yönettiği traktöre römork bağlandı ve havaya kaldırıldı.

    Biçerdövere atmak için havaya kaldırılan römork içinde bulunan mısırlar, biçerdöverin içine düşmedi. Bunun üzerine mısırların sahibi, eline bir kürek aldı ve havaya kaldırdıkları römorkun üzerine çıktı.

    Mardin de güvenlik önlemi almayan çiftçi, yürekleri ağza getirdi #1

    Canını hiçe saydı, tehlike içinde çalıştı

    Herhangi bir güvenlik önlemi almadan römorkun üstünde kürekle çalışıp biçerdöverin içine mısır atan çiftçinin görüntüleri pes dedirtti.

    İHA'nın haberine göre, mısır tarlasının sahibi çiftçi, yarım saat boyunca önlem almadan tehlikeli şekilde çalışmayı sürdürdü.

    Mardin de güvenlik önlemi almayan çiftçi, yürekleri ağza getirdi #2

    Mardin de güvenlik önlemi almayan çiftçi, yürekleri ağza getirdi #3


    Genç Türk Kadını Banu Yeni Bir Yatırım Yolu Buldu!
    Advertorial

    Genç Türk Kadını Banu Yeni Bir Yatırım Yolu Buldu!

    Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    Basketbol

    Fenerbahçe Beko - Pınar Karşıyaka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    İsmail Köybaşı coştu, Göztepe, Denizli'ye 5 attı
    Futbol

    İsmail Köybaşı coştu, Göztepe, Denizli'ye 5 attı

    Görüş Bildir