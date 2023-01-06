Mardin'de Hicran bebeğin ölümüne neden olan sürücü olayı anlattı

Mardin'de tırın altında kalan 15 aylık Hicran bebeğin ölümüne neden olan akrabası Mehmet B. ifadesinde vicdan azabı çektiğini söyledi.

Mardin'in Artuklu ilçesi dün akşam yaşanılan kazayla sarsıldı...

İlçenin kırsal Kumlu Mahallesi'nde meydana gelen olayda sürücü Mehmet B., plakası öğrenilemeyen ve yeni aldığı tırını evinin önüne park etmek isterken, bu sırada dışarıda olan akrabasının kızı Hicran Bozkurt, aracın altında kaldı.

Çevredekilerin durumu fark etmesiyle, Mehmet B., TIR'ı durdurdu. İhbarla adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minik Hicran hayatını kaybetti

Hicran, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybeden Hicran bebeğin cansız bedeni, işlemlerinin ardından ailesine teslim edilerek, Kumlu Mahallesi'nde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet B., jandarmadaki işlemleri sonrası, sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

"Bu vicdan azabı bana ömür boyu yeter"

DHA'nın haberine göre, sürücü Mehmet B.'nin, jandarmadaki ifadesinde çok üzgün olduğunu, vicdan azabı çektiğini belirterek,şu ifadeleri kullandı:

"Hicran, arabanın arka tarafında değil de yan tarafında kör nokta denilen yerde kaldığı için orada olabileceğini hiç fark etmedim. Kim bir bebeğe kıymak isterdi, hem de kendi öz yeğenine. Bu vicdan azabı ömür boyu yeter bana. Keşke tırı almasaydım, keşke tır yansaydı, devrilseydi de yeğenim Hicran'a bir şey olmasaydı"











