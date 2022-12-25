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    Mardin'de hırsızlar SMA’lı Ali’nin bağış kumbarasını çaldılar

    Nusaybin ilçesinde pastaneye girip, çekmecedeki para ile 2 yaşındaki SMA hastası Ali Akyüz için konulan bağış kutusunu çalan şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • 25.12.2022 - 11:51
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 13:16
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    Mardin'de hırsızlar SMA’lı Ali’nin bağış kumbarasını çaldılar

    Mardin'in Nusaybin ilçesinde Mardin yolu üzerindeki pasteneye, yaklaşık 10 gün önce gece saatlerinde, giren kapşonlu ve cerrahi maskeli şüpheli, bir süre çekmeceleri karıştırdı.

    Şüpheli, bulduğu bir miktar para ve tezgahın üzerinde bulunan ve SMA hastası Ali Akyüz için konulan bağış kumbarasını da çaldı.

    O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

    Pastane sahibi şikayette bulundu

    Sabah iş yerine gelen pastane sahibi hırsızlığı fark edip, şikayette bulundu.

    Polisler yakalama çalışması başlattı

    DHA'nın haberine göre polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

    Mardin'de hırsızlar SMA’lı Ali’nin bağış kumbarasını çaldılar ViDEO

    Mardin de hırsızlar SMA’lı Ali’nin bağış kumbarasını çaldılar #1

    Mardin de hırsızlar SMA’lı Ali’nin bağış kumbarasını çaldılar #2

    Mardin de hırsızlar SMA’lı Ali’nin bağış kumbarasını çaldılar #3

    Mardin de hırsızlar SMA’lı Ali’nin bağış kumbarasını çaldılar #4

    Mardin de hırsızlar SMA’lı Ali’nin bağış kumbarasını çaldılar #5

    Mardin de hırsızlar SMA’lı Ali’nin bağış kumbarasını çaldılar #6


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