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    Mardin'de hırsızlık operasyonu: 28 gözaltı

    Asayiş ekiplerinin hırsızlara yönelik operasyonunda yakalanan 28 şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerden 11'i tutuklandı.
    • İHA
    • 18.01.2022 - 09:19
    • Güncelleme : 18.01.2022 - 09:46
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    Mardin'de hırsızlık operasyonu: 28 gözaltı

    Emniyet güçlerinin, halkın huzur ve güvenini bozan, can ve mal kaybına neden olup, suç işleyen şahısların yakalanmasına yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor.

    28 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

    Midyat ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından yapılan operasyonlarla, farklı iş yerlerine girip hırsızlık yapan, inşaattan malzeme çalan ve gasp yapan 28 şahıs yakalandı.

    11'İ  TUTUKLANDI

    İfadelerinin ardından adli mercilere sevk edilen şahıslardan 11’i tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 17 şahıs da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

    ÇALINTI EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ

    Yapılan operasyonlarda yakalanan şahısların üzerinde ve yakalandıkları yerde yapılan aramalarda, farklı model ve markalarda 4 adet cep telefonu, 1 Adet waffle makinesi, 1 adet elektronik diş fırçası, 4 adet şampuan, 1 adet parfüm, 275 TL ve çeşitli miktarlarda inşaat kabloları ele geçirilip, sahiplerine teslim edildi.

    Mardin de hırsızlık operasyonu: 28 gözaltı #1Mardin de hırsızlık operasyonu: 28 gözaltı #2Mardin de hırsızlık operasyonu: 28 gözaltı #3


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