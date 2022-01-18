Mardin'de hırsızlık operasyonu: 28 gözaltı

Asayiş ekiplerinin hırsızlara yönelik operasyonunda yakalanan 28 şüpheli gözaltına alınırken, bu kişilerden 11'i tutuklandı.

Emniyet güçlerinin, halkın huzur ve güvenini bozan, can ve mal kaybına neden olup, suç işleyen şahısların yakalanmasına yönelik operasyonları aralıksız devam ediyor.

28 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Midyat ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri tarafından yapılan operasyonlarla, farklı iş yerlerine girip hırsızlık yapan, inşaattan malzeme çalan ve gasp yapan 28 şahıs yakalandı.

11'İ TUTUKLANDI

İfadelerinin ardından adli mercilere sevk edilen şahıslardan 11’i tutuklanarak cezaevine sevk edildi. 17 şahıs da adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

ÇALINTI EŞYALAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan operasyonlarda yakalanan şahısların üzerinde ve yakalandıkları yerde yapılan aramalarda, farklı model ve markalarda 4 adet cep telefonu, 1 Adet waffle makinesi, 1 adet elektronik diş fırçası, 4 adet şampuan, 1 adet parfüm, 275 TL ve çeşitli miktarlarda inşaat kabloları ele geçirilip, sahiplerine teslim edildi.