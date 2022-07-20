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    Mardin'de horoz gibi öten tavuk sahibini şaşırttı

    Tavuklarına yem verdiği sırada horoz gibi öten tavuğu fark eden ev sahibi, o anları cep telefonu kamerasına kaydetti.
    • 20.07.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 20.07.2022 - 14:07
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    Mardin'de horoz gibi öten tavuk sahibini şaşırttı

    Horoz gibi öten tavuk şimdi de Mardin'de ortaya çıktı.

    Tavuk besleyen İshak Tuna, yem verdiği esnada kümesten gelen horoz sesiyle şaşkına uğradı.

    Farklı yerde beslediği horozlarının sesini tanıdığına iddia eden Tuna, sesin kaynağını merak etti.

    Tuna, yaşadığı olayı ev halkına anlatmasının üzerine kümesin bir ucunda bir süre tavuklarından horoz sesinin çıkmasını beklendi.

    O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı

    Kümes içerisinde yalnızca tavuk olduğunu gören hane sakinleri, öten tavukları karşısında gözlerine inanamadı.

    Tavuğun horoz gibi öttüğü anlar, sahibinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Mardin'de horoz gibi öten tavuk sahibini şaşırttı VİDEO

    Mardin de horoz gibi öten tavuk sahibini şaşırttı #1

    'Horoz gibi öten tavuk uğursuzluk getirir'

    Herkesi şaşkına çeviren olay çevredekiler tarafından duyulunca horoz gibi öten tavukların uğursuzluk getirdiği iddia edildi.

    Komşularının tavuğun kesilmesi gerektiğini söylediğini belirten Tuna, her şeye rağmen tavuğu besleyeceklerini dile getirdi.

    Mardin de horoz gibi öten tavuk sahibini şaşırttı #2

    "Horozumuzun sesini iyi tanıyorduk"

    Tuna, “Bir sabah hayvanların yemini vermeye giderken tam o esnada kulağımıza farklı bir horoz sesi geldi. O horoz sesinin bizim horozun sesi olmadığını biliyorduk. Çünkü biz horozumuzun sesini iyi tanıyorduk. Merak ettik, yavru horozların sesi olabilir diye bakındık. Gelen farklı horoz sesini tespit etmek için kümesin bir ucunda bir süre bekledik. Baktık ki bizim tavuk, horoz gibi ötmeye başladı. Tavuktan horoz sesinin çıktığını duyduğumda çok şaşırdım ve bunu aile bireylerine de anlattım, fakat bana bir türlü inanamadılar. Çünkü bir tavuğun horoz gibi öteceğine inanmıyorlardı.

    Onlar da yaşanan bu durum ile ilgili meraklarını gidermek için cep telefonu kamerası ile video kaydı alarak beklemeye başladılar. Bekledikleri esnada hakikaten bizim tavuğun horoz gibi öttüğünü görünce şaşkınlığa uğradılar, fazla inanamadılar. Akşam, tavuğun bu durumunu kayda aldıkları videoyu gösterdiklerinde babam da durum karşısında şaşırdı. Bu, ilk defa karşılaştığımız bir olaydır.” dedi.

    Mardin de horoz gibi öten tavuk sahibini şaşırttı #3

    "Her şeye rağmen tavuğumuzu besleyeceğiz"

    İHA'nın aktarımına göre; tavuklarının horoz gibi ötmesini hayvan besleyen çevresine anlatan Tuna, "Ben şahsen bu durumla karşılaşmadım. Belki 15-20 yıldır tavuk besliyoruz, bu olayla ilk defa karşılaştım. Biz daha sonra tavuğumuzun horoz gibi ötmesinin peşine düştük, aile fertleri ve hayvancılık yapan arkadaşlarımızla istişare de bulunduk. İstişarelerimiz sonucunda tavuğun kesilmesi gerektiği söylendi. Ama biz her şeye rağmen tavuğumuzu besleyeceğiz. Artık sabahları tavuğun horoz gibi ötme sesiyle uyanmaya başladık." diye konuştu.

    Mardin de horoz gibi öten tavuk sahibini şaşırttı #4

    Mardin de horoz gibi öten tavuk sahibini şaşırttı #5


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