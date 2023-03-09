Mardin'de husumetli akrabalar arasında silahlı kavga çıktı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde husumetli akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı.

Mardin'de yaşanan silahlı kavgada kan aktı..

Akşam saatlerinde Kızıltepe ilçesine bağlı Kırsal Araköy Mahallesinde meydana gelen olayda, akraba oldukları öğrenilen husumetli aileler arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma, kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

5 kişi yaralandı

Olayda A.K. (33), T.K. (60), A.K. (22) ve Hadi Kaplan (35), vücutlarına isabet eden kurşunlarla, Ç.K. (46) ise başına aldığı darbe sonucu yaralandı.

1 kişi hayatını kaybetti

İhbarla olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kızıltepe Devlet ve ilçedeki bir özel hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan durumu ağır olan Hadi Kaplan, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, hastane önünde ve mahallede geniş güvenlik önlemi alındı.