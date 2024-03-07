Mardin'de inşaattan kafasına kapı düşen genç yaralandı Kızıltepe'de inşaat halindeki binaya kapı çeken inşaat asansörünün halatının kopmasıyla asansördeki kapılar kaldırımdaki çocuğun kafasına düştü. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı

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İHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Tepebaşı Mahallesi Kilise Caddesi'nde inşaat halindeki bir binanın daire kapılarını yukarı taşıyan inşaat asansörünün halatı koptu.

Asansördeki kapılar 14 yaşındaki çocuğun üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralanan genç, ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

O anlar kamerada

Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kaldırımda inşaat parçalarıyla oynayan söz konusu genç, bir anda üzerine bir şeylerin geldiğini fark ederek kaçıyor.

Kendini kaldırımdan caddeye atan gencin üzerine kapı düşüyor. Görüntülerde bir şahıs, gence yardım etmek için yaklaşıyor. Söz konusu olayda gencin ağır yaralandığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)