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    Mardin'de, iş makinasına gizlenmiş 195 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Narkotik şube ekipleri Mardin'de yapılan bir operasyonda, iş makinasına gizlenmiş 195 kilo uyuşturucu maddeye el koydu.
    • İHA
    • 05.02.2021 - 09:31
    • Güncelleme : 05.02.2021 - 09:36
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    Mardin'de, iş makinasına gizlenmiş 195 kilo uyuşturucu ele geçirildi

    Mardin'de narkotik şube ekipleri, uyuşturucu operasyonu için düğmeye bastı.

    Yapılan operasyonda bir iş makinasına saklanmış, 195 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.

    Bir oto çekicisi üzerinde taşınan silindirli iş makinasının silindir bölümüne gizlenmiş vaziyette, 195 kilogram kubar esrar bulundu.

    Mardin de, iş makinasına gizlenmiş 195 kilo uyuşturucu ele geçirildi #1

    ZANLILARDAN BİRİ TUTUKLANDI

    Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı. Zanlılardan 1’i sevk edildiği mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Mardin de, iş makinasına gizlenmiş 195 kilo uyuşturucu ele geçirildi #2

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