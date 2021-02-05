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- Mardin'de, iş makinasına gizlenmiş 195 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Mardin'de, iş makinasına gizlenmiş 195 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Narkotik şube ekipleri Mardin'de yapılan bir operasyonda, iş makinasına gizlenmiş 195 kilo uyuşturucu maddeye el koydu.
- İHA
- 05.02.2021 - 09:31
- Güncelleme : 05.02.2021 - 09:36
Mardin'de narkotik şube ekipleri, uyuşturucu operasyonu için düğmeye bastı.
Yapılan operasyonda bir iş makinasına saklanmış, 195 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi.
Bir oto çekicisi üzerinde taşınan silindirli iş makinasının silindir bölümüne gizlenmiş vaziyette, 195 kilogram kubar esrar bulundu.
ZANLILARDAN BİRİ TUTUKLANDI
Olayla ilgili 3 şahıs gözaltına alındı. Zanlılardan 1’i sevk edildiği mahkemece uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.