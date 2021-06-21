Mardin'de, kaçak ihbarını inceleyen elektrik dağıtım ekibine saldırı

Artuklu'da kaçak elektrik kullanımı üzerine harekete geçen elektrik dağıtım ekibi, Gökçe Mahallesi'ne geldi. Mahalleye gelen ekip inceleme yaptığı sırada, 40 kişilik bir grubun saldırısına uğradı.

Mardin’in Artuklu ilçesine bağlı Gökçe Mahallesi’nde, kaçak elektrik kullanımı olduğuna dair, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne ihbar yapıldı.

İhbarı değerlendirmeye alan elektrik dağıtım şirketi, 3 kişiyle birlikte Gökçe Mahallesi'ne geldi.

Ekip, mahalleye geldikten sonra ihbar yapılan bölgeyi incelemeye başladı.

Ancak mahalle sakinleri ekiplere taş ve soparlarla saldırdı. 40 kişinin saldırdığı ekip canını zor kurtardı.

"GÖREVLİLER ÇEVRESİNİ SARAN GRUBUN SALDIRISINA UĞRADI"

Elektrik dağıtım şirketinden yapılan açıklamada, Gökçe Mahallesi’nde kaçak elektrik kullanıldığı yönündeki ihbarın, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu üzerinden geldiği belirtildi. Devam eden açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“CİMER’e kayıt dışı tüketim ile ilgili yapılan bir başvuru kurumumuza iletildi. Uzaktan erişim yoluyla yaptığımız incelemede mahalle genelindeki kaçak oranının yüzde 40, şikayete konu olan Direk Üstü Sayaç Otomasyon Panosu (DÜSOP) bölgesindeki kaçak oranının ise yüzde 91,2 olduğu belirlendi.

Enerji Kayıpları Kontrol Müdürlüğü'ne bağlı bir ekibi Gökçe Mahallesi’nde belirlenen adreste inceleme yapmak üzere görevlendirdik. 3 kişilik ekip, mahalleye giderek DÜSOP’ta inceleme başlattı.

Dışardan müdahale edildiği belirlenen elektrik sayaçlarını detaylı inceleme için sökmeye başlayan görevliler, çevrelerini saran kalabalık bir grubun saldırısına uğradı.





"SALDIRGANLAR TÜM EKİPMANLARA EL KOYDU"

Görevlileri yumruk, tekme, taş ve sopalarla darbeden saldırganlar; kaçmaya çalışan görevlileri seyir halinde dahi darbetmeye devam etti. Saldırganlar bununla da yetinmeyerek, görev araçlarını gasbederek, sökülen sayaçlara, ekiplerin kullandığı mühürlere, tablet bilgisayarlara ve diğer tüm ekipmanlara el koydu."

JANDARMADAN YARDIM İSTEDİLER

Kanlar içerisinde kalan ve saldırganların elinden kaçarak canlarını zor kurtaran çalışanlar A.Ç., F.T. ve D.B. sığındıkları Göllü Mahallesi’nden jandarmayı arayarak yardım istediler.

BURUN VE KABURGA KEMİĞİ KIRIK

Jandarma tarafından gönderilen ambulansla Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alınan çalışanlardan A.Ç.’nin, burun ve kaburga kemiğinin kırıldığı belirlendi.

EL KONULAN MALZEMELER ARANIYOR

Jandarma saldırıdan sonra Gökçe Mahallesi’ne giderek el konulan ve taşlanarak hasara uğratılan 2 iş makinesini alırken, çalışanlardan gasbedilen malzemeler ve sayaçların bulunabilmesi için soruşturma sürüyor.



