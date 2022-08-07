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Mardin'de kaldırımda bisiklet süren çocuğa tokat attı

Mardin'de kaldırımda bisiklet süren çocuğa tokat attı

Arkadaşıyla birlikte kaldırımda bisiklet süren 13 yaşındaki çocuğa, yoldan geçen bir kişi tokat attı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.