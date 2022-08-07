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    Mardin'de kaldırımda bisiklet süren çocuğa tokat attı

    Arkadaşıyla birlikte kaldırımda bisiklet süren 13 yaşındaki çocuğa, yoldan geçen bir kişi tokat attı. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
    • 07.08.2022 - 16:03
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    Mardin'de kaldırımda bisiklet süren çocuğa tokat attı

    Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki Nusaybin Caddesi'nde 2 çocuk, kaldırımda bisiklet sürmeye başladı.

    İsimleri öğrenilemeyen çocukların yanına gelen 2 kişiden 1'i, henüz bilinmeyen sebeple çocuklardan 1'ine tokat attı.

    Yaşanan o anlar, güvenlik kamerası tarafından kayıt altına alındı.

    Aile şikayetçi oldu

    Çocuğun ailesi, kamera görüntülerini sosyal medyada görünce harekete geçerek şikayetçi oldu.

    Polis çalışma başlattı

    DHA'nın haberine göre; İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

    Mardin de kaldırımda bisiklet süren çocuğa tokat attı #1

    Mardin de kaldırımda bisiklet süren çocuğa tokat attı #2


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