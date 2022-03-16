Mardin'de kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden polis, sonsuzluğa uğurlandı

48 yaşındaki polis memuru, izinli gününde kalp krizi geçirmesi sonucu yaşamını yitirdi. Polisin memleketine gönderilen cenazesi gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Mardin Kızıltepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Cumhuriyet Polis Karakolunda görevli polis memuru Himmet Şahin (48), önceki akşam izin gününde evinde geçirdiği kalp krizi sonucu Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Şahin’in, kalp durmasına bağlı olarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

CENAZE MEMLEKETİNE GÖNDERİLDİ

Polis memurunun cenazesi, Mardin’de gerçekleştirilen törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketi Afyonkarahisar’ın Kızıltepe ilçesine bağlı Karaadilli beldesine gönderildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şahin için Karaadilli Camii'nde cenaze töreni gerçekleştirildi. Törene, Şahin’in annesi Keziban ve babası Nuri, eşi Eşe, aile üyeleri ve köy sakinleri katıldı.

Şahin’in Türk bayrağına sarılı tabutu yüzlerce vatandaşın omuzlarında sonsuzluğa uğurlandı.









