DHA

Kadriye Ekinci'nin Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bulunan arsası, 8 yıl önce belediye tarafından açılan yol geçeceği gerekçesi ile kamulaştırıldı.

Arsa sahibi Kadriye Ekinci, kamulaştırma bedelinin ödenmediği iddiasıyla yolu kepçeyle kazdırıp, parke taşlarıyla kapattı.

Bu şartlarda yoldan geçmek isteyen sürücüler, yolun kapalı olduğunu görünce geri dönüyor, başka yollara yöneliyor.

Belediye ise konu ile ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Kepçe ile yolu kazdırdı

Kamulaştırma bedelini alamadığını söyleyen Ekinci, bölgeye getirdiği kepçe ile yolu kazdırarak, çıkan parke taşlarıyla trafiğe kapattı.

"Mahallenin imar planı sürekli değişiyor"

Yolun kepçeyle kapatılma anlarını cep telefonuyla kaydeden mahalle halkından Devran Şan, işe yaşananları şöyle anlattı:

Buraya parke taşı yapıldı, enerji hattı geçiyor, MARSU'nun kendi hattı var. Ancak imar değişikliğinden dolayı, yönetimin sürekli değişmesinden dolayı, bu mahalledeki imar planı sürekli değişmekte. Arsa sahibi 2 yıldır görüşmesine rağmen belediyeden istediğini alamadığı için yolu kazdı. Bu yol resmi olarak görülüyor. Aynı zamanda buradaki parke taşının bakımı da yapılıyor. Ancak belediye bu soruna çözüm bulmuyor. Çözüm bulmadığı için de mülk sahibi böyle bir çalışma başlatmış.