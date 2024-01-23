AA & Ensonhaber
Mardin'in Nusaybin ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen zanlı, bir kızın elindeki telefonu kapıp kaçtı.
Vatandaşların kovaladığı şüpheli sokaktaki kömür çuvallarına takılarak düştü.
Bu sırada elindeki telefon yere düşen zanlı telefonu almadan kaçtı.
Mağdur kız telefonunu yerden aldı.
Yaşananlar kamerada
Çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde zanlının kovalamaca sonuca düşmesi ve ardından kaçması yer alıyor.
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