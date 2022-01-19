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    Mardin'de kar yağışı nedeniyle feci kaza: 3 ölü

    Kızıltepe ilçesinde kayganlaşan yol üzerine araçlar kontrolden çıktı. Tır, otobüs ve otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.
    • İHA
    • 19.01.2022 - 13:19
    • Güncelleme : 19.01.2022 - 13:24
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    Mardin'de kar yağışı nedeniyle feci kaza: 3 ölü

    Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar kontrolden çıktı.

    İpekyolu’nun 5. kilometresinde kayganlaşan yolda 5 tır, 2 otomobil ve 1 otobüsü birbirine girdi.

    3 ÖLÜ 10 YARALI

    Bölgeye göderilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre feci kazada 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

    Olay yerindeki yaralılar ise ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.

    Mardin de kar yağışı nedeniyle feci kaza: 3 ölü #1

    Mardin de kar yağışı nedeniyle feci kaza: 3 ölü #2

    Mardin de kar yağışı nedeniyle feci kaza: 3 ölü #3


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