Mardin'de kar yağışı nedeniyle feci kaza: 3 ölü

Kızıltepe ilçesinde kayganlaşan yol üzerine araçlar kontrolden çıktı. Tır, otobüs ve otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar kontrolden çıktı.

İpekyolu’nun 5. kilometresinde kayganlaşan yolda 5 tır, 2 otomobil ve 1 otobüsü birbirine girdi.

3 ÖLÜ 10 YARALI

Bölgeye göderilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre feci kazada 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.

Olay yerindeki yaralılar ise ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.