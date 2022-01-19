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- Mardin'de kar yağışı nedeniyle feci kaza: 3 ölü
Mardin'de kar yağışı nedeniyle feci kaza: 3 ölü
Kızıltepe ilçesinde kayganlaşan yol üzerine araçlar kontrolden çıktı. Tır, otobüs ve otomobilin karıştığı kazada 3 kişi hayatını kaybederken 10 kişi de yaralandı.
- İHA
- 19.01.2022 - 13:19
- Güncelleme : 19.01.2022 - 13:24
Mardin’in Kızıltepe ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle araçlar kontrolden çıktı.
İpekyolu’nun 5. kilometresinde kayganlaşan yolda 5 tır, 2 otomobil ve 1 otobüsü birbirine girdi.
3 ÖLÜ 10 YARALI
Bölgeye göderilen jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre feci kazada 3 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.
Olay yerindeki yaralılar ise ilk müdahalenin ardından hastanelere sevk edildi.