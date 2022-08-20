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    Mardin'de katliam gibi kaza: 10 ölü, çok sayıda yaralı var

    Mardin'de katliam gibi kaza: 10 ölü, çok sayıda yaralı var

    Derik ilçesinde TIR ile 2 aracın karıştığı kazada yaralılara müdahale eden ekiplere bir başka TIR çarptı. Kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi de yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 20.08.2022 - 19:49
    • Güncelleme : 20.08.2022 - 20:36
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    Gaziantep'te 16 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 kişinin de yaralandığı katliam gibi kazanın bir benzeri Mardin'in Derik ilçesinde meydana geldi.

    İlçede akaryakıt istasyonu yakınında meydana gelen kazada freni boşalan TIR önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı.

    Kazazedelere yardım görevliler ile çevrede toplanan yurttaşlara da arkadan gelen başka bir TIR çarptı.

    10 kişi hayatını kaybetti

    Can pazarının yaşandığı kazada aralarında çocukların da bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi de yaralandı.

    "Tüm ekiplerimiz seferber"

    Kaza sonrası açıklama yapan İçişleri Bakanı Soylu: "Maalesef bugün trafik kazaları açısından boğazımızın düğümlendiği gün oldu. Mardin Derik’te aynı yerde üst üste 2 tır kazası yaşandı. Tüm ekiplerimiz seferber. İlk belirlemelere göre 10 can kaybımız var. Yaralılarımız hastanelere taşınıyor. Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin." dedi.

    Mardin'de katliam gibi kaza: 8 ölü, çok sayıda yaralı var VİDEO

    Mardin de katliam gibi kaza: 10 ölü, çok sayıda yaralı var #1

    Mardin de katliam gibi kaza: 10 ölü, çok sayıda yaralı var #2

    Mardin de katliam gibi kaza: 10 ölü, çok sayıda yaralı var #3

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