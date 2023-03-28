Mardin'de kaybolan genç sırtından vurulmuş halde ölü bulundu Midyat ilçesinde ava çıktıktan sonra geri dönmeyen 25 yaşındaki Osman, 5 gün sonra ölü bulundu. Sırtından vurulduğu belirlenen Osman'ın 2 arkadaşı cezaevine gönderildi.

İHA

Mardin'in Midyat ilçesinde dehşet bir olay yaşandı.

Çavuşlu Mahallesi'nde çiftçi olduğu öğrenilen 25 yaşındaki Osman Alver, ava çıkmak için evden ayrıldı.

Alver'in eve dönmemesi üzerine ailesi durumu jandarmaya bildirdi.

5 gün sonra cesedi bulundu

Jandarma tarafından yapılan aramalar sonucunda 5 gün sonra Alver'in cansız bedenine ulaşıldı.

Midyat Devlet Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından Alver'in cenazesi, Çavuşlu Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sırtından vuruldu

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, Alver’in evinden 2 kilometre uzaklıktaki kayalık alanda sırtından vurulduğu ortaya çıktı.

Cinayet ile ilgili olarak Alver’in 2 arkadaşının gözaltına alınarak cezaevine gönderildiği, şüphelilerin ise ifadelerinde cinayeti kabul etmedikleri öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.