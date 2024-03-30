DHA
Mardin'in Nusaybin ilçesinde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen tır kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü yaralanırken tırın dorsesindeki büyükbaşlar ise kara yoluna indi.
İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralı sürücü ilk müdahalenin ardından Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
Hayvanlar sahibine teslim edildi
Kara yoluna inerek trafiği tehlikeye sokan hayvanlar ise yakalanarak sahibine teslim edildi.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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