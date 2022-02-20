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    Mardin'de kilisenin çanını çalmaya kalktılar, ses çıkınca kaçtılar

    Midyat’ta bulunan 800 yıllık Meryem Ana Kilisesi’nin çanını çalmak isteyen hırsızlar, çıkan çan sesi üzerine kaçtı.
    • AA
    • 20.02.2022 - 15:25
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    Mardin'de kilisenin çanını çalmaya kalktılar, ses çıkınca kaçtılar

    Mardin'in Midyat ilçesine bağlı Işıklar Mahallesi'nde bulunan 800 yıllık Meryem Ana Kilisesi, hırsızların hedefi oldu.

    Kiliseye giren şüpheliler, kuledeki tarihi çanı çalmak istedi.

    Çanın çalması üzerine şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

    MAHALLELİ ŞÜPHELENDİ

    Mahallede yaşayan vatandaşlar dini bir tören olmadığı halde duydukları çan sesinden şüphelendi. Durum, güvenlik güçlerine bildirildi.

    Mardin de kilisenin çanını çalmaya kalktılar, ses çıkınca kaçtılar #1

    CAM VE AVİZE KIRILDI, TESİSAT KABLOLARI ÇALINDI

    Olay yerine giden polis ekipleri ile Midyat Süryani Kadim Kiliseleri Vakıf Başkanı Yusuf Türker, kilisenin penceresindeki demir korkulukların kesilerek içeri girildiğini, elektrik tesisatına ait kabloların çalındığını, avizenin kırıldığını ve çanın çalınmak için yerinden söküldüğünü belirledi.

    Zanlıların yakalanması için çalışma başlatan polis, güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor.

    Mardin de kilisenin çanını çalmaya kalktılar, ses çıkınca kaçtılar #2


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