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- Mardin'de kız arkadaşı sosyal medyada engelledi, intihara kalkıştı
Mardin'de kız arkadaşı sosyal medyada engelledi, intihara kalkıştı
Kız arkadaşı tarafından sosyal medya hesaplarından engellenen kişi, intihar girişiminde bulundu.
- İHA
- 03.02.2021 - 07:25
Mardin’in Artuklu ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişi, kız arkadaşıyla tartışma yaşadı.
Kız arkadaşının cep telefonlarına cevap vermeyip sosyal medya hesaplarından da engellemesi üzerine şahıs, 7 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.
GÜÇLÜKLE İKNA EDİLEBİLDİ
Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis tarafından güçlükle ikna edilerek aşağı indirildi.
İntihar etmekten vazgeçen şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.