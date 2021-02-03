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    Mardin'de kız arkadaşı sosyal medyada engelledi, intihara kalkıştı

    Kız arkadaşı tarafından sosyal medya hesaplarından engellenen kişi, intihar girişiminde bulundu.
    • İHA
    • 03.02.2021 - 07:25
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    Mardin'de kız arkadaşı sosyal medyada engelledi, intihara kalkıştı

    Mardin’in Artuklu ilçesinde kimliği belirlenemeyen bir kişi, kız arkadaşıyla tartışma yaşadı.

    Kız arkadaşının cep telefonlarına cevap vermeyip sosyal medya hesaplarından da engellemesi üzerine şahıs, 7 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulundu.

    GÜÇLÜKLE İKNA EDİLEBİLDİ

    Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Şahıs, polis tarafından güçlükle ikna edilerek aşağı indirildi.

    İntihar etmekten vazgeçen şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

    Mardin de kız arkadaşı sosyal medyada engelledi, intihara kalkıştı #1

    Mardin de kız arkadaşı sosyal medyada engelledi, intihara kalkıştı #2

    Mardin de kız arkadaşı sosyal medyada engelledi, intihara kalkıştı #3

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