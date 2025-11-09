Mardin'de kız çocuğu binanın 3’üncü katından düştü

- Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kız çocuğu binanın 3’üncü katından düşerek yaralandı.
- Çocuk, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
- Olayla ilgili polis inceleme başlattı.
Mardin’in Nusaybin ilçesinde yüreklerin ağızlara geldiği olay...
Mardin'in Nusaybin ilçesi çarşı merkezinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir kız çocuğu dengesini kaybederek binanın 3’üncü katından yere düştü.
ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR DURUMU FARK ETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.