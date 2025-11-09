Abone ol: Google News

Mardin'de kız çocuğu binanın 3’üncü katından düştü

Nusaybin ilçesinde bir binanın 3’üncü katından yere düşen kız çocuğu yaralandı. Yaralı çocuk, Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yayınlama Tarihi: 09.11.2025 17:46
  • Mardin'in Nusaybin ilçesinde bir kız çocuğu binanın 3’üncü katından düşerek yaralandı.
  • Çocuk, sağlık ekiplerince Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
  • Olayla ilgili polis inceleme başlattı.

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yüreklerin ağızlara geldiği olay...

Mardin'in Nusaybin ilçesi çarşı merkezinde meydana gelen olayda, iddiaya göre, bir kız çocuğu dengesini kaybederek binanın 3’üncü katından yere düştü. 

ÇEVREDEKİ VATANDAŞLAR DURUMU FARK ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kısa sürede olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

YARALI ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI

Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı çocuğu Nusaybin Devlet Hastanesi’ne kaldırdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

