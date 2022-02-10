Mardin'de köpeklerin saldırısına uğrayan çocuk ağır yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Küçük çocuğun hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Gaziantep'te geçtiğimiz aralık ayında vahşi 2 köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş ağır yaralanmıştı.

Operasyonlar sonucu sağlığına kavuşan minik Asiye'nin ardından bir başıboş sokak köpeği sorunu daha yaşandı.

YÜZÜ, KOLLARI VE BAŞINDAN AĞIR YARALANDI

Mardin Nusaybin'de ilçeye bağlı Girmeli Mahallesinde oturan Ahmet Dal (7), sokakta oynadığı sırada sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Yüzü, kolları ve başından ağır yaralanan küçük çocuk, mahalle sakinleri tarafından köpeklerden kurtarıldı.

'SAHİPSİZ KÖPEKLERE ÇÖZÜM BULUNSUN' TEPKİSİ

Daha sonran Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dal, burada yapılan ilk tedavisinden sonra Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Küçük çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili Nusaybin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken vatandaşlar, özellikle sokaklarda dolaşan sahipsiz köpeklere çözüm bulunmasını istedi.