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    Mardin'de kuyumcuyu öldüren saldırganın hazırlık yaptığı anlar

    Artuklu ilçesinde bir kuyumcuyu dükkanında silahla vurarak öldüren çarşaflı saldırganın, dükkana girdiği ana ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
    • İHA
    • 18.12.2021 - 01:10
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    Mardin'de kuyumcuyu öldüren saldırganın hazırlık yaptığı anlar

    Artuklu ilçesi 1. Cadde’de Suriye uyruklu 35 yaşındaki kuyumcu İbrahim Amşe, kuyumcu dükkanında silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, zanlı olay yerinden kaçmıştı.

    HAZIRLIK YAPTIĞI ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

    Olaya ilişkin güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı. Çarşaf giymiş cinayet zanlısının dükkanın önüne geldiği ve saldırı için hazırlığını yaptığı anlar kameraya yansıdı.

    Mardin'de kuyumcuyu öldüren saldırganın hazırlık yaptığı anlar - Video

    KATİL ZANLISI ARANIYOR

    Cinayet sebebi henüz bilinmezken, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri katil zanlısının yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Mardin de kuyumcuyu öldüren saldırganın hazırlık yaptığı anlar #1

    Mardin de kuyumcuyu öldüren saldırganın hazırlık yaptığı anlar #2

    Mardin de kuyumcuyu öldüren saldırganın hazırlık yaptığı anlar #3

    Mardin de kuyumcuyu öldüren saldırganın hazırlık yaptığı anlar #4

    Mardin de kuyumcuyu öldüren saldırganın hazırlık yaptığı anlar #5

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