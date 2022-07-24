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    Mardin’de maganda kurşunu can aldı

    Bisikletiyle evine giderken kafasına isabet eden maganda kurşunuyla yaralanan 12 yaşındaki çocuk, 4 gündür devam eden yaşam mücadelesini kaybetti.
    • 24.07.2022 - 11:40
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    Mardin’de maganda kurşunu can aldı

    Mardin’in Kızıltepe ilçesi Tepebaşı Mahallesi’nde 20 Temmuz Çarşamba günü bisikletiyle evine giden 12 yaşındaki Onur Başboğa’nın kafasına, sokak ortasında nereden geldiği belli olmayan bir kurşun isabet etti.

    Kanlar içerisinde kalan Başboğa yere yığıldı.

    Başboğa, çevredekilerin haber vermesi ile ambulansla ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

    Yaşam mücadelesi 4 gün sürdü

    Hastanede ilk müdahalesi yapılan talihsiz çocuğun çekilen tomografisinde kafasına mermi isabet ettiği ve merminin de saplandığı yerde durduğu belirlendi.

    Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Onur Başboğa, 4 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

    Mardin’de maganda kurşunu can aldı #1

    3 şüpheli gözaltına alındı

    İHA’nın haberine göre olayı büyük bir titizlikle inceleyen polis ekipleri, bölgede silah sıkan 3 kişiyi gözaltına aldı.

    Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.


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