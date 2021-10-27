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    Mardin’de mısır tarlasında 16 haftalık cenin bulundu

    Mazıdağı ilçesi kırsalında bir mısır tarlasına giden çobanlar, 16 haftalık olduğu değerlendirilen bir cenin buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
    • DHA
    • 27.10.2021 - 16:34
    • Güncelleme : 27.10.2021 - 16:47
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    Mardin’de mısır tarlasında 16 haftalık cenin bulundu

    Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çobanlar, Evciler Mahallesi'ndeki mısır tarlasına hayvanlarını otlatmaya götürdü.

    ÇOBANLAR CENİN BULDU

    Hayvanlarıyla ilgilenen çobanlar, tarlada öğle saatlerinde cenin buldu.

    Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

    16 HAFTALIK

    İnceleme yapan sağlık ekipleri, 16 haftalık olduğu değerlendirilen cenini ambulansla Mardin Devlet Hastanesi’ne götürdü.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çobanlar ve çevredekiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

    Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

    Mardin’de mısır tarlasında 16 haftalık cenin bulundu #1


    Mardin’de mısır tarlasında 16 haftalık cenin bulundu #2

    Mardin’de mısır tarlasında 16 haftalık cenin bulundu #3

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