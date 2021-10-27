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Mardin’de mısır tarlasında 16 haftalık cenin bulundu

Mardin’de mısır tarlasında 16 haftalık cenin bulundu

Mazıdağı ilçesi kırsalında bir mısır tarlasına giden çobanlar, 16 haftalık olduğu değerlendirilen bir cenin buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.