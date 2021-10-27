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- Mardin’de mısır tarlasında 16 haftalık cenin bulundu
Mardin’de mısır tarlasında 16 haftalık cenin bulundu
Mazıdağı ilçesi kırsalında bir mısır tarlasına giden çobanlar, 16 haftalık olduğu değerlendirilen bir cenin buldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
- DHA
- 27.10.2021 - 16:34
- Güncelleme : 27.10.2021 - 16:47
Mardin'in Mazıdağı ilçesinde çobanlar, Evciler Mahallesi'ndeki mısır tarlasına hayvanlarını otlatmaya götürdü.
ÇOBANLAR CENİN BULDU
Hayvanlarıyla ilgilenen çobanlar, tarlada öğle saatlerinde cenin buldu.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
16 HAFTALIK
İnceleme yapan sağlık ekipleri, 16 haftalık olduğu değerlendirilen cenini ambulansla Mardin Devlet Hastanesi’ne götürdü.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından çobanlar ve çevredekiler ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.