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    Mardin'de MİT ve jandarma teröristlerin inlerine girdi

    Jandarma ve MİT Başkanlığı ekiplerince yapılan müşterek operasyonlarda, teröristlere ait iki sığınakta 3 adet piknik tüpü ile çok miktarda yaşam ve muhtelif gıda malzemesi ele geçirildi.
    • İHA
    • 26.02.2021 - 12:53
    • Güncelleme : 26.02.2021 - 12:54
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    Mardin'de MİT ve jandarma teröristlerin inlerine girdi

    Eren-5 Operasyonları kapsamında PKK terör örgütü üyelerinin bulunup etkisiz hale getirilmesine, barınma ve yaşam alanlarının yok edilmesine yönelik MİT destekli Mardin İl Jandarma Komutanlığına bağlı komando birliklerinin katılımıyla sözde Ömeryan ve Bagok kırsalında "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Muhammet Ata Kırtlı" ve "Şehit Güvenlik Korucusu Evren Başçı" operasyonları gerçekleştirildi.

    SIĞINAKLAR PATLATILDI

    Operasyonlarda teröristlere ait taşlar arasına gizlenmiş iki ayrı noktadaki iki sığınakta 3 adet piknik tüpü ile çok miktarda yaşam ve muhtelif gıda malzemesi ele geçirildi.

    Ele geçen delil niteliğindeki malzemeler muhafaza altına alınırken, diğer malzemeler ile sığınakların kontrollü şekilde patlatılarak kullanılamaz hale getirildiği bildirildi.

    Mardin'de MİT ve jandarma teröristlerin inlerine girdi ViDEO

    Mardin de MİT ve jandarma teröristlerin inlerine girdi #1

    Mardin de MİT ve jandarma teröristlerin inlerine girdi #2

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