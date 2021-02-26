Haberler

3. Sayfa Haberleri

Mardin'de MİT ve jandarma teröristlerin inlerine girdi

Mardin'de MİT ve jandarma teröristlerin inlerine girdi

Jandarma ve MİT Başkanlığı ekiplerince yapılan müşterek operasyonlarda, teröristlere ait iki sığınakta 3 adet piknik tüpü ile çok miktarda yaşam ve muhtelif gıda malzemesi ele geçirildi.