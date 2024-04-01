Mardin'de motosikletten düşen kadın ağır yaralandı Motosikletin arkasından dengesini kaybedip düşen 60 yaşındaki kadın ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunuyor.

DHA

Mardin Kızıltepe ilçesinde kaza yaşandı.

Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen motosikletin arkasında oturan 60 yaşındaki Cemile Dağ, araç seyir halindeyken dengesini kaybedip yola düştü.

Ani fren kazayı getirdi

Bu sırada motosikletin arkasında bulunan otomobilin sürücüsü, Dağ'a çarpmamak için ani fren yaptı.

Arkadan gelen cip de otomobile çarptı.

Hayati tehlikesi var

İhbarla olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Dağ'ın, hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)