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    Mardin'de otel yangını: Alevlerden kurtulmak için 5’inci kattan atladı

    Kızıltepe ilçesinde yangın çıkan otelin 5’inci katından atlayan kişi yaralanırken, itfaiye ekipleri 10 kişiyi kurtardı.
    • AA
    • 25.02.2021 - 07:16
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    Mardin'de otel yangını: Alevlerden kurtulmak için 5’inci kattan atladı

    Mardin’in Kızıltepe ilçesi Yenimahalle Mahallesi Şanlıurfa Caddesi 'ndeki otelin 5’inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

    BEŞİNCİ KATTAN PENCEREDEN ATLADI

    Bu sırada 5’inci katta bulunan Sedat T. alevlerden kurtulmak için pencereden atladı. Yaralanan Sedat T. ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

    İtfaiye ekipleri otelde mahsur kalan 10 kişiyi kurtardı.

    Mardin de otel yangını: Alevlerden kurtulmak için 5’inci kattan atladı #1

    BİNADA HASAR OLUŞTU

    Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yangın sonrası binada hasar oluştu.

    Mardin de otel yangını: Alevlerden kurtulmak için 5’inci kattan atladı #2

    Mardin de otel yangını: Alevlerden kurtulmak için 5’inci kattan atladı #3

    Mardin de otel yangını: Alevlerden kurtulmak için 5’inci kattan atladı #4

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