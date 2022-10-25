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    Mardin'de otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

    Aracında fenalaşan yolcuyu güzergahından çıkarak hastaneye yetiştiren sürücünün o anları güvenlik kameralarına yansıdı.
    • 25.10.2022 - 14:21
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 14:39
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    Mardin'de otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi

    Yolcu otobüsünde rahatsızlanan yolcunun imdadına şoför yetişti.

    Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halinde olan bir otobüse binen erkek yolcu, aniden fenalaştı.

    Aracın ön tarafında oturan ismi henüz öğrenilemeyen kişi, bir süre sonra baygınlık geçirdi.

    Otobüsü durdurdu

    Diğer yolcuların durumu şoföre bildirmesiyle otobüsü durduran sürücü, rahatsızlanan yolcuya su verdi.

    Bu sırada araçta bulunan bir sağlık çalışanı da müdahalede bulundu.

    Mardin de otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi #1

    Güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi

    Olaya duyarsız kalmayan şoför, önce 112 Acil Sağlık Merkezi’ni aradı, ardından güzergahını değiştirip kornaya basarak diğer sürücülerden öncelik istedi.

    O anlar araçtaki güvenlik kamerasına yansıdı.

    Mardin'de otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi VİDEO

    Mardin de otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi #2

    Sağlık durumu iyi

    Kısa sürede Kızıltepe Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirilen yolcu, sedyeyle tedaviye alındı.

    DHA'nın aktarımına göre; genç adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

    Mardin de otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi #3

    Mardin de otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi #4

    Mardin de otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi #5

    Mardin de otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi #6


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