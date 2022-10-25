Aracında fenalaşan yolcuyu güzergahından çıkarak hastaneye yetiştiren sürücünün o anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Yolcu otobüsünde rahatsızlanan yolcunun imdadına şoför yetişti.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde seyir halinde olan bir otobüse binen erkek yolcu, aniden fenalaştı.

Aracın ön tarafında oturan ismi henüz öğrenilemeyen kişi, bir süre sonra baygınlık geçirdi.

Otobüsü durdurdu

Diğer yolcuların durumu şoföre bildirmesiyle otobüsü durduran sürücü, rahatsızlanan yolcuya su verdi.

Bu sırada araçta bulunan bir sağlık çalışanı da müdahalede bulundu.

Güzergahını değiştirerek hastaneye yetiştirdi

Olaya duyarsız kalmayan şoför, önce 112 Acil Sağlık Merkezi’ni aradı, ardından güzergahını değiştirip kornaya basarak diğer sürücülerden öncelik istedi.

O anlar araçtaki güvenlik kamerasına yansıdı.

Mardin'de otobüs şoförü fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi VİDEO



Sağlık durumu iyi

Kısa sürede Kızıltepe Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne getirilen yolcu, sedyeyle tedaviye alındı.

DHA'nın aktarımına göre; genç adamın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.













