Mardin'de otobüsün altında kalan 4 yaşındaki çocuk can verdi Mardin'de annesiyle birlikte inmeye çalıştığı sırada hareket eden otobüsün altında kalan 4 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

DHA

Mardin'in Kızıltepe ilçesi Zergan Mahallesi'nde 4 yaşındaki Eylül Irmak, annesi ve kardeşi ile birlikte S.B. yönetimindeki şehir içi yolcu otobüsüne bindi.

Bir süre sonra inmek isteyen annesi kucağındaki kardeşiyle inip elinden tuttuğu Eylül'ü de indirmek istedi.

Bu sırada otobüs hareket etti.

Dengesini kaybederek düşen Eylül, otobüsün altında kalarak ağır yaralandı.

Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Hastanede can verdi

Eylül, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kızıltepe Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Eylül'ün cenazesi otopsi için morga götürülürken otobüs sürücüsü S.B. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)