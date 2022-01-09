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    Mardin'de otomobil devrildi: 1 ölü 4 yaralı

    Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.
    • AA
    • 09.01.2022 - 22:27
    • Güncelleme : 09.01.2022 - 22:50
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    Mardin'de otomobil devrildi: 1 ölü 4 yaralı

    Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 32 AAK 661 plakalı otomobil, Nusaybin-Cizre kara yolunun Girmeli köyü mevkisinde devrildi.

    Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

    YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
    Ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammed Alkış (22) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

    Mardin'de otomobil devrildi: 1 ölü 4 yaralı VİDEO

    Mardin de otomobil devrildi: 1 ölü 4 yaralı #1

    Mardin de otomobil devrildi: 1 ölü 4 yaralı #2

    Mardin de otomobil devrildi: 1 ölü 4 yaralı #3


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