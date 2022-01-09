Mardin'in Nusaybin ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 32 AAK 661 plakalı otomobil, Nusaybin-Cizre kara yolunun Girmeli köyü mevkisinde devrildi.

Kazada otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

YARALILARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammed Alkış (22) yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mardin'de otomobil devrildi: 1 ölü 4 yaralı VİDEO