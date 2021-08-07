- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı
Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı
Şarampole yuvarlanan araçta sıkışan Ekrem Akın, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan Akın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
- İHA
- 07.08.2021 - 14:57
- Güncelleme : 07.08.2021 - 15:03
Mardin'in Midyat-Nusaybin yolunun 3'üncü kilometresinde, 27 AJJ 75 plakalı otomobilin sürücüsü Ekrem Akın, direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Sürücünün direksiyon hakimiyetini neden kaybettiği henüz belirlenemezken, otomobil şarampole yuvarlandı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Olayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi.
Otomobilin içinde sıkışan kazazede itfaiye ekipleri ve kesici ayırıcı yardımı ile araç içinde sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Ağır yaralı olan Ekrem Akın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak, olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.