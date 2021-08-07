Mardin'de otomobil şarampole yuvarlandı

Şarampole yuvarlanan araçta sıkışan Ekrem Akın, itfaiye ekiplerinin yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı. Ağır yaralanan Akın, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.