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- Mardin'de oyun parkını ateşe veren 2 şüpheli gözaltına alındı
Mardin'de oyun parkını ateşe veren 2 şüpheli gözaltına alındı
- 07.10.2022 - 16:36
- Güncelleme : 07.10.2022 - 17:21
Mardin'in Artuklu ilçesinde kısa süre önce hizmete alınan çocuk parkında yaşanan yangın paniğe sebep oldu.
Sabah saatlerinde Diriliş Parkı'ndaki bazı oyuncaklar, ateşe verildi.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, diğer oyuncaklara sıçramadan alevleri söndürdü.
2 şüpheli yakalandı
Oyuncaklar kullanılamaz hale gelirken, polis bölgede inceleme yaptı. Ekipler, yangını çıkardığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.
Mardin'de oyun parkını ateşe veren 2 şüpheli gözaltına VİDEO
Oyuncaklar yenilenip tekrar hizmete açılacak
Bu arada Artuklu Belediye Başkan Vekili Hasan Anuk, park gelerek inceleme yaptı.
DHA'nın haberine göre, yetkililerden bilgi aldıktan sonra konuşan Anuk, incelemeler sonrası oyuncakların yenilenip, parkın yeniden hizmete açılacağını söyledi.