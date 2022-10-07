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    Mardin'de oyun parkını ateşe veren 2 şüpheli gözaltına alındı

    Artuklu ilçesinde parktaki bazı oyuncaklar ateşe verildi olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. O anlar çevrede bulunan vatandaş tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.
    • 07.10.2022 - 16:36
    • Güncelleme : 07.10.2022 - 17:21
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    Mardin'de oyun parkını ateşe veren 2 şüpheli gözaltına alındı

    Mardin'in Artuklu ilçesinde kısa süre önce hizmete alınan çocuk parkında yaşanan yangın paniğe sebep oldu.

    Sabah saatlerinde Diriliş Parkı'ndaki bazı oyuncaklar, ateşe verildi.

    Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, diğer oyuncaklara sıçramadan alevleri söndürdü.

    2 şüpheli yakalandı

    Oyuncaklar kullanılamaz hale gelirken, polis bölgede inceleme yaptı. Ekipler, yangını çıkardığı tespit edilen 2 şüpheliyi yakalayıp, gözaltına aldı.

    Mardin'de oyun parkını ateşe veren 2 şüpheli gözaltına VİDEO

    Oyuncaklar yenilenip tekrar hizmete açılacak

    Bu arada Artuklu Belediye Başkan Vekili Hasan Anuk, park gelerek inceleme yaptı.

    DHA'nın haberine göre, yetkililerden bilgi aldıktan sonra konuşan Anuk, incelemeler sonrası oyuncakların yenilenip, parkın yeniden hizmete açılacağını söyledi.

    Mardin de oyun parkını ateşe veren 2 şüpheli gözaltına alındı #1


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