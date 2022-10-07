Haberler

3. Sayfa Haberleri

Mardin'de oyun parkını ateşe veren 2 şüpheli gözaltına alındı

Mardin'de oyun parkını ateşe veren 2 şüpheli gözaltına alındı

Artuklu ilçesinde parktaki bazı oyuncaklar ateşe verildi olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. O anlar çevrede bulunan vatandaş tarafından saniye saniye kayıt altına alındı.